Храмы Тюменской области становятся безопаснее для прихожан

Обеспечение безопасности нахождения прихожан в культовых заведениях и другие актуальные вопросы представители разных конфессий обсудили в Тюмени на заседании рабочей группы по вопросам религиозных объединений, созданной при Комитете по делам национальностей.

В заседании приняли участие руководители централизованных религиозных организаций, зарегистрированных в Тюменской области. Ключевым вопросом заседания стало обсуждение антитеррористической защищенности культовых и религиозных объектов региона, а также усиление разъяснительной и информационной работы среди верующих.

"В нашем регионе 246 религиозных организаций 19 конфессий и важно, чтобы все верующие, прихожане в культовых объектах чувствовали себя в безопасности. Мы ведем работу по антитеррористической защищенности таких объектов. Большинство из них уже соответствуют установленным федеральным законодательством требованиям: разработаны планы эвакуации, системы противопожарной защиты, размещены соответствующие указатели, ведется периодический обход и осмотр субъектами физической охраны объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта и другие меры", - отметил председатель регионального Комитета по делам национальностей Владислав Чернов.

В рамках антитеррористических мероприятий также проводится большая разъяснительная работа с населением. В связи с постепенным снятием противокоронавирусных ограничений в регионе возобновился поток трудовых мигрантов из Средней и Центральной Азии, поэтому помимо духовного наставничества священнослужители усилили разъяснительную работу по нормам и правилам проживания в России.

Каждая религия уникальна, поэтому есть определенный план по каждому направлению, в том числе православию, исламу, иудаизму, по линии протестантизма и католицизма.

В ходе встречи участники рабочей группы поделились актуальными для их конфессий вопросами, обсудили совместные планы по реализации профилактических мероприятий.

В заседании приняли участие руководители и представители Тобольско-Тюменской и Ишимской епархий, духовных управлений мусульман Тюменской области, мусульманской религиозной организации "Махалля" Тюмени, Тюменской синагоги, протестантских и католической религиозных организаций, а также представители Росгвардии и УМВД России по Тюменской области, сообщили в комитете по делам национальностей.