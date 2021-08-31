Тюменцы придумали игру по истории города и выиграли с ней на всероссийском конкурсе

Елизавета Ванцева и Александр Бугаев придумали, как с помощью игровых механик и увлекательного контента вовлечь людей в изучение истории Тюмени, о своей идее они рассказали на всероссийском конкурсе медиапроектов в сфере урбанистики "Городские интонации" и победили в номинации "Play: геймификация", сообщается на сайте регионального правительства.

Финал конкурса прошел в Нижнем Новгороде в рамках всероссийского форума "Среда для жизни". На нем молодые люди от 18 до 35 лет защищали свои идеи и проекты в направлениях, связанных с геймификацией, визуальным контентом, городскими медиа и иммерсивными технологиями. Всего на конкурс поступило более 600 заявок, из которых жюри отобрало 15 проектов.

Елизавета Ванцева считает, что игровые технологии помогут людям больше узнать об истории края и местных фишках. "Наверняка многие тюменцы, да и жители любого другого города знают, зачем Пётр I "прорубил окно" в Европу, почему ярый язычник князь Владимир вдруг решил крестить русский народ и зачем Кутузов таки оставил Москву. А вот знают ли про клад Распутина в Покровском, про тюменский поезд-баню, который форсировал по военным рельсам нашей страны, про первого министра-председателя Временного правительства, который прятался в лесах под Ишимом? Так почему бы не сделать нашу увлекательную историю более доступной, используя современные цифровые технологии и игровые формы?" — говорит Ванцева.

Отмечается, что организаторы конкурса не только выбрали интересные, социально направленные идеи для развития городской среды, но и намерены помочь авторам в запуске и продвижении полноценного проекта в их регионах, будут сопровождать победителей вплоть до запуска проекта.

Организаторы конкурса — Минстрой России и общероссийская организация "Городские реновации" при поддержке АНО "Национальные приоритеты".