Тюменцы получат от "Газпром нефти" полмиллиона на "Артчоус"

"Контора пароходства" совместно с Тюменским областным фондом развития муниципальных образований выиграли 500 млн рублей в грантовом конкурсе "Родные города" компании "Газпром нефть" на проведение фестиваля современного искусства "Артчоус".

Фонд окажет юридическую и организационную поддержку, а "Контора пароходства" — техническую и информационную. Событие пройдет на уличной площадке и внутри мультицентра.

Фестиваль планируется провести в Тюмени 6 и 7 июля. Это будет шестой по счету фестиваль. В программе — маркет современного искусства, лекции экспертов и развлекательная программа.

Руководитель отдела выставочного пространства Софья Воробьева:

Наш проект поддерживает художников в регионе и развивает интерес горожан к современному искусству. Все средства с продажи работ идут напрямую художникам, а посещение образовательных и культурных программ бесплатное для всех желающих. В мае мы начнем прием заявок от художников, скульпторов и других создателей.

"Артчоус" — единственный в Тюмени маркет современного искусства. Проект существует с 2020 года. Изначально он проводился один раз в год, с 2023-го дважды — летом и зимой. Так же планируется и в этом году. Всего на прошедших пяти маркетах современного искусства свои работы представили 128 художников, общая сумма выручки составила 1 171 629 рублей.