Многодетные мамы могут получить грант на развитие своего дела

Многодетных мам Тюменской области приглашают принять участие в грантовом конкурсе, регистрация для участия в региональной пилотной программе для многодетных женщин "Мама-предприниматель" уже идет.

Участниц ждет пятидневный тренинг – лекции, практические занятия и общение с опытными наставниками. В финале обучения многодетные мамы представят свои бизнес-проекты экспертному жюри. Автор лучшей идеи получит грант в размере 100 тысяч рублей на развитие своего дела.

Принять участие в программе могут только многодетные женщины в статусе физического лица, которые хотят открыть свой бизнес. Заявки принимаются до 15 апреля на сайте мойбизнес-72.рф.

Обучение будет проходить с 22 по 26 апреля 2024 года в Тюмени.

Организатором программы, которая реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" выступает центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области при поддержке Минэкономразвития РФ.