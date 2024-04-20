В апреле тюменцам помогут подготовиться к грантовому конкурсу

Образовательное событие "Паспорт успеха" по подготовке к участию в первом сезоне конкурса "Росмолодежь.Гранты" пройдет 24 апреля в 19:00 в мультицентре "Моя территория".

Принять участие в проекте могут жители Тюмени и Тюменской области от 14 до 35 лет, которые планируют подать заявку на грантовый конкурс "Росмолодежь.Гранты", 1 сезон. В начале встречи участники сыграют в игру "Мировой грант" и посоревнуются на скорость генерации идей проектов.

Эксперты проведут лекцию в формате вопрос-ответ по ключевым аспектам участия в грантовом конкурсе. Тюменцы узнают, что нужно сделать до подачи заявки и где найти необходимую информацию о конкурсе, на какие пункты стоит обратить особое внимание при работе с заявкой, а также получат рекомендации по созданию видеовизитки.

Затем участники события поделятся на две группы: начинающих — тех, кто только пробует себя в проектной деятельности и опытных. В формате практической работы тюменцы зададут вопросы о заявке и блоках паспорта экспертам и под их руководством заполнят свой. В финале события пройдет награждение победителя игры "Мировой грант", сообщает "Мой-портал.ру".