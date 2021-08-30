Автоинспекторы усилили дежурство у школ

14:04 30 августа 2021
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Сотрудники ГИБДД проведут целевые профилактические мероприятия на пешеходных переходах совместно с представителями общественности и СМИ у образовательных учреждений региона.

"Эти мероприятия особенно актуальны в преддверии и в начале нового учебного года, когда дети пойдут в школу - автоинспекторы будут обеспечивать безопасность юных пешеходов вблизи образовательных организаций и в местах массового притяжения детей", - сообщили в областной Госавтоинспекции.

сотрудники ГИБДД планируют проводить с участниками дорожного движения разъяснительные беседы, пешеходы получат памятки, листовки по правилам безопасного поведения на дороге и световозвращатели.

 

 

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД Тюменской области , пешеходы , школьники
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