Автоинспекторы усилили дежурство у школ

Сотрудники ГИБДД проведут целевые профилактические мероприятия на пешеходных переходах совместно с представителями общественности и СМИ у образовательных учреждений региона.

"Эти мероприятия особенно актуальны в преддверии и в начале нового учебного года, когда дети пойдут в школу - автоинспекторы будут обеспечивать безопасность юных пешеходов вблизи образовательных организаций и в местах массового притяжения детей", - сообщили в областной Госавтоинспекции.

сотрудники ГИБДД планируют проводить с участниками дорожного движения разъяснительные беседы, пешеходы получат памятки, листовки по правилам безопасного поведения на дороге и световозвращатели.