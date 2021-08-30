Росгвардия проверяет на безопасность школы Тюмени

Фото - Пресс-служба Управления Росгвардии по ТО

Представители Росгвардии проверяют антитеррористическую защищённость объектов образования и деятельность сотрудников частных охранных организаций, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В преддверии Дня знаний инженерно-досмотровые группы тюменского ОМОН с помощью спецсредств и служебных собак обследуют территории и здания учреждений образования на предмет своевременного обнаружения взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Сотрудники вневедомственной охраны проверяют антитеррористическую укреплённость и освещение объектов, работоспособность камер видеонаблюдения, исправность кнопок тревожной сигнализации, а также анализируют состояние технических средств охраны объектов. Проводят дополнительные инструктажи с трудовыми коллективами по их использованию.

Также ведется проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере частной охранной деятельности.Офицеры Росгвардии дополнительно разъясняют работникам ЧОП алгоритм действий при возникновении чрезвычайного происшествия на охраняемых объектах.