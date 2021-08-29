Педиатры советуют тюменским родителям следить за нагрузкой первоклассников

Первоклассники с началом учебного года попадают в неизвестную обстановку, поэтому учеба дается им труднее. Чтобы помочь ребенку адаптироваться, родителям советуют уделять внимание как умственному, так и физическому развитию, а также следить за нагрузкой в целом.

Как отметила врач-педиатр Ирина Сапецкая, есть четыре признака успешного ученика: физическое развитие, психологическое, эмоциональное и соматическое.

"Физическое развитие очень важно. Нужно прививать ребенку любовь к спорту и физической культуре. Главную роль играют родители, которые своим опытом показывают, как нужно относиться к спорту", – пояснила Ирина Сапецкая.

Также следует готовить первоклассника к школе заранее – лучше с 6 лет, чтобы он не погрузился в новые условия слишком резко. Перед учебным годом рекомендуется пройти медицинское обследование: посетить педиатра, детского невропатолога, окулиста, лора, травматолога-ортопеда и других, чтобы убедиться в здоровье школьника, пишет "Вслух.ру".