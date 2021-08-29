Технология "Интеграционного консультанта" придёт на помощь тюменским инвалидам

Тюменский областной центр реабилитации инвалидов запускает пилотную технологию "Интеграционный консультант" уже в сентябре 2021 года.

Цель такой технологии социального сопровождения инвалидов – переход от заявительного к выявительному принципу при оказании реабилитационных услуг. "Интеграционный консультант" поможет детям и взрослым, впервые получившим статус инвалида, составить индивидуальный план действий. В такой маршрут включат организации из различных ведомств, которые участвуют в реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации конкретного человека: адреса, данные о графиках и режиме работы, контактные данные сотрудников.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, с момента запуска технологии и до конца 2021 года пройдёт её тестирование на жителях Тюмени, а в случае успешной реализации технологию внедрят на территории всего региона.

Кроме того, одной из важных задач интеграционных консультантов станет выявление нуждающихся в комплексном сопровождении и оказании помощи для преодоления трудной жизненной ситуации. Для таких людей дополнительно будет разработана программа комплексного сопровождения.