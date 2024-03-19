Кадровый центр "Работа России" приглашает инвалидов на ярмарку вакансий

Кадровый центр "Работа России" приглашает граждан с инвалидностью 21 марта с 11 до 12 часов принять участие в ярмарке вакансий.

Тюменские предприятия и организации предложат больше 80 рабочих мест, по которым работодатели готовы предоставить подходящие условия труда для граждан с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Кадровики проведут собеседования со всеми желающими. Каждый участник ярмарки вакансий сможет задать работодателям интересующие его вопросы, уточнить условия работы и размер заработной платы.

Потенциальных сотрудников в свои компании будут искать в сфере образования, строительства, транспорта и информационных технологий. Среди заявленных вакансий: водитель автомобиля, помощник делопроизводителя, помощник библиотекаря, учитель, геодезист, подсобный рабочий, программист и другие.

Ярмарка вакансий пройдёт в Кадровом центре "Работа России" Тюменской области по адресу: ул. Республики, д. 204 В, корп. 3, 5 этаж, конференц-зал. Вход свободный.