Проект "Под водой" поможет людям с ОВЗ освоить дайвинг

Ленинская окружная организация Всероссийского общества инвалидов в Тюмени в феврале начинает новый проект "Под водой" при поддержки первого конкурса 2024 года от Фонда президентских грантов.

Проект направлен на обучение людей с ограниченными возможностями здоровья дайвингу в условиях закрытой воды - бассейна. Набор в группу стартовал 1 февраля, а с 1 марта к обучению приступят 50 тюменцев старше 18 лет.

Занятия будет проводить Андрей Шелпаков - инструктор по рекреационному и техническому дайвингу международной категории. Андрей Александрович имеет большой опыт работы с людьми с ограниченными возможностями, многократно становился лучшим инструктором России по версии TDI/SDI.

"По результатам индивидуальных тренировок из группы мы отберем 20 лучших дайверов. Спортсмены дополнительно пройдут еще девять практических и теоретических тренировок в бассейне со снаряжением. Каждый из участников, у которого будут отличные результаты в ходе проекта, получит международный сертификат дайвера", - поделился тренер Андрей Шелпаков.

Организаторы проекта рассказали, что запланированы и выездные мероприятия, одно из занятий пройдет в Кургане. По вопросам участия в проекте "Под водой" можно обратиться к организаторам проекта Роману Феденко и Анастасии Мячиной по телефону: 8(3452) 20-77-18.