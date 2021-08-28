Тюменские инспекторы напоминают пешеходам об осторожности на переходах

В Тюменской области автоинспекция проводит профилактические мероприятия на пешеходных переходах совместно с представителями общественности и средств массовой информации. С участниками дорожного движения проводят разъяснительные беседы, вручают пешеходам листовки и памятки, световозвращатели.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, с начала 2021 года пешеходы стали участниками 315 дорожных аварий, в которых погибли 25 человек, 315 получили травмы. Показатели выше прошлогодних.

126 ДТП произошли по вине самих пешеходов, 85 случаев зафиксированы на пешеходных переходах. Сотрудники Госавтоинспекции с начала года привлекли к административной ответственности более 12 тысяч пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения, и более семи тысяч водителей, не пропустивших пешеходов на пешеходных переходах.

Профилактические мероприятия и акции особенно актуальны в преддверии и в начале нового учебного года - автоинспекторы будут обеспечивать безопасность юных пешеходов вблизи образовательных организаций и в местах массового притяжения детей.