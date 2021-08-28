В Тюмени проведут фестиваль немого кино с живой музыкой

Фестиваль немного кино планируют провести в Тюмени в ноябре. Проект получил поддержку конкурса "ЦЕХ", его автором выступил артист Тюменского филармонического оркестра, руководитель оркестра "Мока project" Михаил Топалиди. Это уже его второй грант.

"В 2020 году оркестр "Мока-project" получил небольшой грант от организаторов конкурса "ЦЕХ", благодаря чему в кинотеатре мы устроили музыкальное сопровождение фильма "Огни большого города". Людям это понравилось. Поэтому решили в этом году провести полноценный фестиваль. Показать три фильма – "Артист", "Золотая лихорадка" с Чарли Чаплиным и серию короткометражных фильмов", - отметил Михаил Топалиди.

Оркестр в составе 15 человек выступит в кинотеатре, где покажут первый и третий фильмы. Короткометражки представят в МТЦ "Космос", пишет ИА "Тюменская линия".

По словам Михаила Топалиди, большая доля расходов – гонорар артистам. "Будет много репетиций, которые начнутся уже с сентября. Весь материал – нотный – разработаем сами. Много средств уйдет на печатание нот. Только по фильму о Чаплине в прошлый раз использовалось более 1 тысячи страниц нот в чистом виде, а черновиков - еще больше", - отметил он.