Тюменским ремесленникам помогают с продажей изделий

Тюменские мастера народных промыслов получают поддержку от партнеров, а также в рамках спецпроекта Школы социального предпринимательства для представителей ремесел, культуры и искусств. Это оказалось очень актуальным в период пандемии и отмены многих массовых мероприятий, которые использовались, в том числе, для продвижения и продажи изделий.

"Помощь, которую сегодня оказывают наши давние партнёры, неоценима. В их числе, например, тюменский ЦУМ, который бесплатно уже в течение четырёх месяцев предоставляет нам места для презентации и продаж изделий народного промысла. Зачастую торговые павильоны превращаются в выставочные, люди подходят, интересуются, как создаются эти произведения искусства. Наши мастера говорят, что такая возможность - это для них глоток свежего воздуха. Когда они видят востребованность, появляется желание и дальше заниматься творчеством", - отмечает рассказывает директор тюменского "Дома ремёсел" Наталья Денисова .

Помочь с продажами тюменским ремесленникам также призван спецпроект Школы социального предпринимательства для представителей ремесел, культуры и искусств. Программа обучения специально адаптирована для развития ремесленного бизнеса на всех модулях обучения — от разработки и анализа идей, экономических аспектов создания товара или услуги до успешных продаж созданного продукта, сообщили в АНО Тюменской области "Дом народных художественных промыслов и ремёсел".