В Тюмени пройдет необычная школьная линейка для молодежи

Необычная школьная линейка пройдет в тюменском мультицентре "Моя территория" 1 сентября. Для участников проведут лекции и мастер-классы по копирайтингу, сторисмейкингу, скетчингу и диджеингу, а кульминацией мероприятия станет розыгрыш тематического мерча.

Участники встречи посетят торжественную линейку, уроки-лекции и мастер-классы от региональных спикеров, а также обзаведутся настоящими дневниками, в которых будет заноситься информация о посещаемости учебных занятий и успехах. Самые усидчивые и заинтересованные ученики примут участие в розыгрыше призов от создателей проекта.

В рамках образовательной программы эксперты в направлениях копирайтинга, сторисмейкинга, скетчинга и диджеинга научат создавать продающие тексты, снимать и оформлять сторис, рисовать скетчи и миксовать треки. Между занятиями будут проводиться интерактивные перемены, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

"Мы решили создать альтернативу обычным школьным занятиям и провести их на современный лад. Вместо урока литературы участников события научат писать продающие тексты в социальных сетях, альтернативой изобразительному искусству станут скетчи, а музыке — создание уникальных треков. Такой формат позволит найти общий язык с молодежью и даст понимание, что процесс обучения вовсе не скучный. Также на предстоящем событии мы презентуем линейку ивентов, которую запланировали на осень", — сообщила руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.