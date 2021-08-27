Глава СК отметил работу волонтёров при поисках Насти Муравьевой

Добровольческие отряды и волонтеры оказывают силовикам большую помощь в розыске пропавших, поиски Насти Муравьевой - не исключение, отметил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Исключением не стала и трагедия, которая произошла с Настей Муравьевой, без вести пропавшей 30 июня этого года. В ее розыске активное участие приняли представители поисковых отрядов, соседи семьи и жители разных районов города. Все они - неравнодушные люди, небезразличные к чужой беде, готовые откликнуться на зов помощи. Искренне благодарен всем добровольцам, которые, не считаясь с личным временем, помогали искать ребёнка, пытаясь найти хоть малейшую зацепку", - отметил глава СК России.

Несмотря на отчаянный труд каждого добровольца, спасти Настю не удалось. По версии следствия, она погибла от рук преступника в первый день пропажи.

"Следственный комитет примет необходимые меры к установлению всех обстоятельств жестокого преступления и причин трагедии. Тот, кто совершил преступление, ответит по всей строгости закона. Ещё раз благодарю добровольцев, оказывавших помощь в поиске ребёнка - вы сила и опора, люди, верно следующие принципам добра и взаимовыручки. Огромное спасибо за ваш труд, за вашу отзывчивость", - сказал Бастрыкин.