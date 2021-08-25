В тюменской прокуратуре работает горячая линия по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних

В прокуратуре Тюменской области с 25 по 31 августа будет работать горячая телефонная линия по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних, в том числе в сфере образования.

С интересующими вопросами жители Тюменской области могут обратиться по телефонам 8 (3452) 27-04-68, 8 (3452) 27-04-31.

Работники прокуратуры по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних дадут необходимые разъяснения, а при наличии оснований примут меры к восстановлению нарушенных прав детей.