В тюменской прокуратуре работает горячая линия по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних

14:42 25 августа 2021
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В прокуратуре Тюменской области с 25 по 31 августа будет работать горячая телефонная линия по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних, в том числе в сфере образования.

С интересующими вопросами жители Тюменской области могут обратиться по телефонам 8 (3452) 27-04-68, 8 (3452) 27-04-31.

Работники прокуратуры по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних дадут необходимые разъяснения, а при наличии оснований примут меры к восстановлению нарушенных прав детей. 

Теги: горячая линия , прокуратура
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