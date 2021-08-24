Тюменские учителя получат по 200 тысяч рублей премии

Премию в размере 200 000 рублей этой осенью получат шесть учителей школ Тюмени, сообщает Тюменский образовательный канал.

Поощрение учителям выдадут в связи с достижениями в педагогической деятельности, которые высоко оценили эксперты Минпросвещения России.

Из тюменцев в число лучших учителей страны вошли учитель истории и обществознания гимназии № 16 Анна Васильева, учитель начальных классов лицея № 81 Светлана Шнейдер, учитель английского и немецкого языков гимназии № 83 Валентина Бооль, учитель английского языка школы № 88 Зарема Омарова, учитель английского и французского языков физико-математической школы Вера Жернакова и учитель истории и обществознания гимназии ТюмГУ Светлана Острижняя.

Помимо тюменок, премию получат еще 8 педагогов региона: учителя истории и обществознания Прииртышской школы Ольга Бухарова и тобольской школы № 16 Светлана Тимохович, учитель начальных классов абатской школы № 2 Ольга Викулова, учителя русского языка и литературы казанской школы Елизавета Первухина и ишимского лицея им. Лукьянец Ольга Ефремова, учитель экономики голышмановской школы № 4 Светлана Ефременко, учитель татарского языка андреевской школы Рузиля Исмагилова, учитель информатики тобольской школы №12 Юлия Саитова.