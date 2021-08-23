Где вакцинироваться от коронавируса, тюменцы могут посмотреть на 2ГИС

2ГИС добавил информацию о местах, где можно пройти вакцинацию от COVID-19. Теперь геосервис показывает все пункты, которые открыты во всех регионах нашей страны, в том числе и в Тюменской области. Об этом 23 августа сообщил Центр управления регионом Тюменской области.

Чтобы найти пункты, тюменцам необходимо набрать в 2ГИС слово "вакцина" и выбрать предложенную подсказку "вакцинация от COVID-19". Сервис покажет все точки на карте.

"Новая услуга геосервиса пользуется широким спросом. Так, в июле пункты вакцинации на картах 2ГИС искали в 3 раза чаще, чем в июне. В первой половине августа активность пользователей в поиске таких точек уже выше июньской", — прокомментировал Роман Рзаев, руководитель Центра управления регионом Тюменской области.