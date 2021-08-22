С тюменцами поделились секретами выбора вкусных и полезных помидоров

Завершающий летний месяц – самый подходящий для сбора урожая, однако не все тюменцы имеют дачу. В таком случае овощи и фрукты приходится покупать на рынках и в сетевых магазинах. Как же выбрать вкусные и полезные помидоры – расскажут эксперты Роскачества.

По советам экспертов, при выборе нужно обращать внимание на яркие, ароматные и умеренно мягкие помидоры, если плоды недозревшие, велика вероятность высокого содержания нитратов и пестицидов. Для доспевания помидоров можно положить в бумажный пакет с бананом или просто разложить на солнечном подоконнике.

Чтобы найти самые вкусные помидоры из предлагаемых на прилавке, стоит присмотреться к овощам неровной формы, с насыщенным и приятным ароматом. Если томат пахнет кислым, то овощ залежался и уже начал гнить. Также на помидоре не должно быть зелёных пятен, каких-либо повреждений, солнечных ожогов и повреждённых "хвостиков", пишет "Мегатюмень".