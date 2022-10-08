Тюменские аграрии уборку урожая планируют завершить к середине октября

Аграрии Тюменского района ударно трудятся в полях этом году могут похвастаться хорошим урожаем зерновых и зернобобовых – в среднем по 32,7 центнера с каждого гектара, тогда как в прошлом году урожайность составляла всего 19,7 ц/га.

По данным на 6 октября, поля зерновых и зернобобовых культур в районе обмолочены на 86%, валовой сбор составил 40,4 тыс. тонн. Картофель убран на 95%, урожай - почти 31 тыс. тонн при средней урожайности в 190 центнера с гектара (против 142 в прошлом году). Овощи открытого грунта убраны на 82%: свекла и лук полностью, морковь на 89%, капуста - на 43%, средняя урожайность по всем культурам составляет 268 ц/га (182,7 ц/га в 2021).

"Лидерами по уборке в районе стали АО "Мальковское", ЗАО "Птицефабрика Пышминская" и АО "Успенское" - они уже к 6 октября убрали все свои посевные площади. Окончание уборки сельскохозяйственных культур в районе запланировано на середину октября, - сообщает пресс-служба главы Тюменского района.