Тюменские хлеборобы намолотили около 2 млн тонн зерна

Аграрии Тюменской области на утро 19 октября обмолотили 99% полей и собрали с 703,6 тыс. га 1 млн 997 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожай картофеля в этом году составил 233,6 тыс. тонн, овощей открытого грунта собрано около 51,7 тыс. тонн (96%), технические культуры - 57,7 тыс. тонн (96%).

В целом по УрФО собрано 7,3 млн тонн зерновых (+3,5 млн тонн к 2021 году), почти 597 тыс. тонн картофеля (+50 тыс. тонн) и 134 тыс. тонн овощей открытого грунта (+21 тыс. тонн), данные на 17 октября.

"Год выдался благоприятным для аграриев. Регионы собрали урожай без потери объемов. Для поддержки ценового баланса государство реализует ряд мер поддержки. В частности, закупает в интервенционный фонд пшеницу и рожь. Для аграриев также предусмотрены субсидии на тонну произведённого и реализованного зерна. 267 миллионов рублей федеральное правительство дополнительно направило на поддержку производителей зерновых культур регионов УрФО", - отметил накануне полпред Владимир Якушев.