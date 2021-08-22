Тюменцам рассказали о секретах успешного стимулирования школьников к занятиям

17:34 22 августа 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Перед началом учебного года многие школьники Тюмени расстроены необходимостью возвращаться к ежедневным занятиям. Региональное отделение Российского движения школьников, а также советник директора по воспитанию в школе №41 Артём Долгов поделились с тюменцами секретами стимулирования детей к занятиям. 

Школа является основным источником знаний, поэтому, по словам Артема Долгова, ребёнок должен понять, что в школе он сможет получить ответы на интересующие его вопросы. Также школа является местом для художественного развития – можно принимать участие в школьном театре или КВН. Ребята, интересующиеся спортом, могут стать частью школьной команды и побить городские спортивные рекорды. 

Как пишет "Вслух.ру", Артём Долгов предлагает школьникам стать активистом своей школы, возглавить волонтёрский отряд, общаться и находить друзей – тогда ребёнок поймёт, что школа - это очень интересно.

Теги: обучение , школа
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2021