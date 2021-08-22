На тюменских дорогах проходит акция "Внимание – дети!"

В преддверии нового учебного года ГИБДД проводит акцию "Внимание – дети!", чтобы привлечь внимание к дорожной безопасности юных тюменцев. Усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей, режима отдыха, скоростного режима на федеральных и региональных автодорогах.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, особо внимание обращено на федеральную трассу Тюмень-Ханты-Мансийск, так как по ней жители северных округов массово возвращаются из отпусков со своими семьями. С водителями транзитного транспорта проводят беседы-инструктажи по правилам безопасной перевозки детей-пассажиров, организуются тренинги по использованию детских удерживающих устройств.

В преддверии 1 сентября автоинспекторы обследуют дорожные условия у образовательных организаций на предмет наличия необходимых дорожных знаков, разметки, проверяют школьные автобусы. В населенных пунктах проходят акции и флешмобы у пешеходных переходов, сотрудники ГИБДД и волонтеры призывают водителей сбавить скорость, быть внимательнее к детям на дорогах.

С начала года в Тюменской области произошло 234 ДТП с участием детей, в них 3 ребенка погибли и 269 травмированы. Госавтоинспекция рекомендует родителям повторить с детьми основные правила дорожной безопасности и вместе с ребенком выбрать безопасный маршрут, по которому он будет ходить в школу.