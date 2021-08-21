Талантливых тюменцев приглашают побороться за Национальную молодежную кинопремию

Продолжается набор заявок на Национальную молодежную кинопремию — 2021, организованную Роскультцентром. В отборе могут принять участие авторы и соавторы фильмов в возрасте от 18 до 35 лет. Талантливых тюменцев приглашают присоединиться к творческому конкурсу.

Проект направлен на поддержку молодых режиссеров, продюсеров, сценаристов и кинематографистов со всей России. Заявки на участие принимаются до 10 сентября на портале АИС "Молодежь России".

Участниуи должны представить работы со сроком давности не более 5 лет — то есть снятые в период с 2017 по 2021 годы включительно. Заявлено шесть номинаций: "Лучший короткометражный фильм", "Лучший фильм, снятый на смартфон", "Лучший документальный фильм", "Лучший полнометражный фильм", "Лучший анимационный фильм" и "Лучшее социальное кино", пишет Moi-portal.ru.

Победители Премии станут обладателями одного из ценных призов и бонусов от организаторов: показ фильмов в 1000 городах в рамках Фестиваля уличного кино для 500 000 зрителей, демонстрация кинолент на Русском Севере в рамках фестиваля Arctic Open, а также в Сочи, Санкт-Петербурге и Феодосии в рамках Фестиваля "Плюс". Также авторы лучших картин получат бесплатное обучение в первой онлайн-киношколе на программе "Режиссура и filmmaking" и в One Side Media.