В Тюмени стартовал традиционный педагогический форум

Перед началом нового учебного года стартовал Августовский профессионально-общественный форум "Тюменское образование - 2021". Профессиональная пятидневка открывает мероприятие: первые три дня педагоги посещали практикумы, кейсы и тренинги, посвящённые личной и профессиональной успешности.
Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, учреждения среднего профессионального образования стали обладателями грантов национального проекта "Образование" федерального проекта "Молодые профессионалы" - на их базе прошло открытие мастерских.
В рамках форума 23 и 24 августа пройдут тренд-сессии по вопросам развития системы воспитания, представители профсоюза работников образования встретятся на дискуссионной площадке.
В завершении форума 25 августа запланировано пленарное заседание и состоится праздничный концерт во дворце культуры "Нефтяник", где будут награждены лучшие педагоги Тюменской области. Муниципальные конференции и педагогические советы пройдут с 27 по 31 августа.
Узнать подробности форума и посмотреть программу можно на официальном сайте мероприятия https://prizvanie.togirro.ru/.
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