Евгений Заболотный поздравил тюменцев с Днем государственного флага

09:00 21 августа 2021
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Председатель Тюменской городской думы от имени всех депутатов поздравил горожан с Днем государственного флага, отметив, что в триколоре отражена история страны.

 "Бело-сине-красный триколор отражает мир и чистоту, веру и духовность, величие и независимость нашей державы. В этих символах – великая история родной страны. Слава российского флага укрепляется трудовыми подвигами, научными открытиями и спортивными достижениями наших земляков. Государственный символ воспитывает любовь к Родине, напоминает о преемственности поколений и объединяет представителей разных народов и национальностей", - сказал Евгений Заболотный.

Спикер выразил уверенность в том, что тюменцы делают все возможное для развития и процветания страны, и пожелал землякам, чтобы государственный флаг всегда развевался над счастливой и сильной Россией, а праздник наполнял сердца людей чувством гордости за Отчизну и родной край.

Теги: Тюменская городская дума
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