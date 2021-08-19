После второй прививки от коронавируса заболели 0,58 % тюменцев

Процент заболевших после получения полного курса вакцинации от привитых двукратно составляет 0,58%, при этом течение болезни не вызывает тяжелых последствий, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

"После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, но процент заболевших достаточно низкий. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легче и не имеют осложнений", - отметили в РПН.

По данным Оперштаба, на 18 августа в регионе вакцинированы против коронавируса 538918 человек, полный курс прошли 460017. Для формирования популяционного иммунитета к 1 сентября первым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 703 тыс. жителей региона.