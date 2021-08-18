Тюменцам расскажут, как проверить недвижимость перед сделками

Тюменский Росреестр расскажет о возможностях электронных сервисов и услуг ведомства при проверке сведений об объектах недвижимости.
Завтра, 19 августа, жители региона смогут узнать, как проверить недвижимость "на чистоту" с помощью электронных сервисов Росреестра. Телефонное консультирование проведет начальник отдела повышения качества ЕГРН Ирина Крендясова.
Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-73-33.
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