Тюменцам расскажут, как проверить недвижимость перед сделками

12:05 18 августа 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменский Росреестр расскажет о возможностях электронных сервисов и услуг ведомства при проверке сведений об объектах недвижимости.

Завтра, 19 августа, жители региона смогут узнать, как проверить недвижимость "на чистоту" с помощью электронных сервисов Росреестра. Телефонное консультирование проведет начальник отдела повышения качества ЕГРН Ирина Крендясова.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-73-33.

Теги: консультация , Росреестр
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2021