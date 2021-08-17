Евгений Заболотный почтил память Виктора Строгальщикова

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16 августа на 72-м году ушел из жизни известный тюменский писатель и журналист Виктор Строгальщиков. Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный выразил соболезнования всем, кто его знал, и добавил, что это большая утрата.

"Сегодня все мы, живущие и работающие на тюменской земле, говорим о Викторе Строгальщикове, так рано ушедшем от нас. "Слушай, старик!" — начинал он любой разговор с этой фразы. Он мог говорить на любую тему и в 80-е, и 90-е, и в 2000-е годы. И всегда от него исходила доброта. Пожалуй, это главное качество Виктора Строгольщикова. И сегодня мы, вспоминая его, говорим: "Слушай, старик! Нам будет очень не хватать тебя — твоей доброты, твоей эрудиции, твоей воспитанности, твоего умения говорить о нашей тюменской земле", — сказал Евгений Заболотный.