Кравцов: в школах не будет принудительной вакцинации

15:00 16 августа 2021
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Новый учебный год начнётся в очном формате. Об этом на встрече с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анной Кузнецовой заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Кравцов поддержал позицию Анны Кузнецовой о том, что принудительный подход к вакцинации учеников, когда в отношении непривитых вводятся какие-либо ограничительные меры, недопустим. Министр отметил, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях, и этот вопрос находится на постоянном контроле, сообщается на странице  Минпросвещения в "ВКонтакте"

Теги: вакцинация , коронавирус , образование , школы
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