Кравцов: в школах не будет принудительной вакцинации

Новый учебный год начнётся в очном формате. Об этом на встрече с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анной Кузнецовой заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Кравцов поддержал позицию Анны Кузнецовой о том, что принудительный подход к вакцинации учеников, когда в отношении непривитых вводятся какие-либо ограничительные меры, недопустим. Министр отметил, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях, и этот вопрос находится на постоянном контроле, сообщается на странице Минпросвещения в "ВКонтакте"