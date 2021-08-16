Тюменец отправится в колонию за пьяное вождение

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 27-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость по ст. 264.1 УК РФ).

Установлено, что в 2017 и 2018 годах молодой человек был дважды осужден за пьяное вождение, в том числе к реальному лишению свободы. Он был лишен водительских прав.

2 мая 2021 года мужчина купил автомобиль "ИЖ-2126", а вечером 3 мая в состоянии опьянения сел за руль. На улице Мельникайте машину остановили сотрудники ДПС. От водителя исходил запах алкоголя. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

Суд назначил подсудимому 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.