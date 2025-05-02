В Тюмени пройдет автопробег "Нам дороги эти позабыть нельзя"

3 мая в Тюмени пройдет традиционный автопробег автомобилей и боевой техники "Нам дороги эти позабыть нельзя…!". В этом году колонна проедет по городу в уже 21-й раз.

Тюменцы вновь смогут увидеть такие марки ретро автомобилей, как ГАЗ 21 "Волга", ГАЗ 69, ГАЗ М1, ГАЗ М20 Победа, ГАЗ 12 ЗИМ, ГАЗ 67Б, ГАЗ 69А, УАЗ 31512-01, ГАЗ 67, Willys MB, УАЗ452, УАЗ 390902 и ГАЗ 69А.

Старт в 9:00, колонна автомобилей и техники, участвующих в акции, стартует от парка "Пограничников" (микрорайон Казарово).

В 9:55 ретро-пробег остановится на "Аллее славы ТВВИКУ", оттуда к 10:35 колонна направится в сквер "Прощания".

Следующая остановка автопробега - "Мемориал памяти" (в 11:20), откуда к 12:10 он прибудет на "Площадь им. И.М. Губкина". Далее колонна проследует к скверу "Труженикам тыла", где остановка запланирована на 12:55. Следующими пунктами станут сквер "Десантников" в 13:35 и памятник "Героя Советского Союза И.И. Федюнинского" в 14:25.

Заключительной точкой автопробега в 15:10 станет сквер "Комсомольский", где развернутся выставки, а также будут работать интерактивные площадки, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени.