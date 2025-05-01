Интересны ли тюменцам туры в Афганистан

Туры в Афганистан планируют запустить из России. О спросе среди тюменских туристов рассказала турагент Юлии Лисиной.

По данным федеральных СМИ, в России планируют создать туристическую фирму "Талибан Тур", которая будет организовывать путешествия в Афганистан. Первоначальная идея такого необычного направления заключается в том, чтобы дать возможность людям, принимавших участие в местных военных действиях в 1979-1989 годах, посетить места боевой славы и вспомнить свою молодость. По этой причине направление не рассматривается для массового туризма, планируется формировать небольшие группы по 3-5 человек для двухнедельного путешествия.

На сегодняшний день среди тюменцев такое направление неактуально. По мнению Юлии Лисиной, местные жители выбирают больше популярные направления, такие как Турция, ОАЭ, Египет, Мальдивы и другие.

– Туристы очень сложно реагируют на новые направления. Чаще всего у людей есть двухнедельный отпуск, который они хотят провести в проверенных местах без возможных сюрпризов, – отмечает эксперт.

Лисина приводит аналогию со Шпи-Ланкой, куда еще совсем недавно практически никто не ездил, но ключевую роль сыграла реклама, - сообщает Мегатюмень.