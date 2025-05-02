Как подготовиться к сезону аллергии на тополиный пух

Многие тюменцы страдают аллергией на тополиный пух. Сам пух не является аллергеном, он переносит частицы пыльцы растений, пыль и микроорганизмы, вызывая сильную реакцию у людей, склонных к аллергии. Как же правильно подготовиться к этому периоду и минимизировать неприятные симптомы, рассказала терапевт Екатерина Голубитских.

По словам специалиста, готовиться к опасному периоду необходимо хотя бы за месяц. Пик аллергических реакций приходит на июль.

– Важно заранее пропивать антигистаминные препараты и использовать гормональные средства в нос, если мы говорим поллиноз – аллергическое заболевание, характеризующиеся воспалением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кожи, – отмечает врач.

Она также отметила, что, если подготовку провести не удалось, обязательно стоит обратиться к аллергологу или терапевту.

Специалист выделяет такой эффективный метод борьбы с аллергическими проявлениями как лимфоцитотерапия.

Также существует аллерген-специфическая иммунотерапия – введение в организм небольших доз аллергена, чтобы иммунитет успел подготовиться. Но мнению специалиста, такие процедуры проводятся заблаговременно, осенью, чтобы к весне организм был во всеоружии.

В этом году весна в Тюмень пришла намного раньше обычного, и многие аллергики уже с марта страдают от реакций на цветение березы. В этот период также важно не пренебрегать визитом к врачу и приемом препаратов, а также соблюдать повседневные меры защиты:

• Уменьшите время пребывания на улице. Особенно в ветреные и сухие дни.

• Защищайте глаза и дыхательные пути. Носите солнцезащитные очки и медицинские маски при выходе на улицу.

• Регулярная влажная уборка. Пыль и пух часто попадают в дома через открытые окна. Протирайте полы и поверхности влажной тряпкой минимум раз в день.

• Использование воздухоочистителей. Современные фильтры справляются с пылью, пыльцой и другими аллергенами в помещении.

• Проветривание по правилам. Открывайте окна рано утром или поздно вечером, когда концентрация пуха и пыльцы в воздухе минимальна. Идеальный вариант – установить москитные сетки специального типа, задерживающие пух и крупные частицы.

• Смена одежды и душ. После прогулок рекомендуется переодеваться и принимать душ, чтобы смыть осевшую пыльцу и пух с кожи и волос, - сообщает Мегатюмень.