Коллекции одежды для взрослых и детей создаются дизайнерами в Тюмени

В Тюмени прошел шестой сезон Сибирской недели моды – на подиуме продемонстрировали 75 коллекций одежды от ведущих дизайнеров со всей страны.

Тюменская мода получила второе дыхание несколько лет назад. Сложилось несколько факторов – состояние экономии и желание производить что-то свое, пусть и в ограниченных объемах. Местные дизайнеры стали покорять столичные подиумы и организовывать свои недели моды. Создана масштабная логистика – выбор большой, и тюменские производители стараются выбирать лучшее в рамках приемлемой цены.

– Бренды массового производства чаще всего закупают ткани в Турции или Кыргызстане. Но при этом активно посещают выставки с нашими производителями – предпочитают производство Иваново, – объясняет тонкости организатор Сибирской недели моды Анна Воронова.

В швейном производстве, как признается Анна, есть нехватка кадров – к примеру, один из тюменских брендов отшивается не в родном городе. Да, некоторые местные дизайнеры либо сами создают вещи, своими руками, либо держат ателье – но это не масштабные производства, а практически индивидуальный пошив.

Марина Усольцева, дизайнер из села Омутинского. Все платья для Сибирской недели моды женщина сшила в единственном экземпляре – использовала только одну базовую выкройку и полет фантазии. Моделей для своей детской капсульной коллекции нашла там же, в селе.

Она одевает многих местных жителей. Как-то даже сшила спортивную форму для целой баскетбольной команды. Это оказалось сложная задача – пришлось связаться с турецкой фирмой и заказать два рулона футера. Но, как признается женщина, результат стоил того, - сообщает Тюменская область сегодня.