Тюменцы поделятся дачными рекордами

Выставка-конкурс "Дары природы" пройдет в тюменском ДК "Водник". Участникам предлагают поделиться своими достижениями с огорода или сада. А в Тобольске стартовал публичный конкурс среди садоводов-любителей в рамках специализированной сельскохозяйственной ярмарки "День садовода".

ДК "Водник" предлагает принять участие в нескольких номинациях. "Мастер своего дела" будет отмечен за многообразие выставочных экспонатов. Номинация "Тюменская экзотика" выделит самые необычные, редкие и несвойственные нашей территории плоды или растения. Участники смогут представить свои "Цветочные фантазии", то есть оригинально оформленные букеты с элементами декора и "Оригинальные композиции" из овощей, фруктов, природного материала. В номинации "Чудо-овощ" будут представлены выращенные овощи и фрукты необычной формы. Кроме того, будут отмечены "Дачные рекорды" - самые большие, а может, маленькие овощи и фрукты.

Заявки принимаются до 18 августа на электронную почту dkvodnik@mail.ru, тел. (3452) 45-93-44. Выставка откроется 20 августа на ул. Судоремонтной, 1а. Посмотреть творения тюменских дачников можно будет с 12 до 18 часов. Участников наградят дипломами.

В Тобольске в рамках конкурса также заявлено несколько номинаций: "Лучший садоводческий (огороднический) участок", "Лучшее садоводческое (огородническое) некоммерческое товарищество", "Лучший цветовод", "Лучший овощевод", "Лучший плодовод", "Чудо-мастер", "Оранжевый гигант", "Забавный урожай". Победители получат дипломы и сертификаты на приобретение садовой техники, садового инвентаря, посадочного материала, удобрений, садового декора номиналом от 3 до 10 тыс. рублей, пишет "Вслух.ру".