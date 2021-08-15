Трудовой сезон у тюменских "Отрядов мэра" подходит к концу

Последняя трудовая смена в "Отрядах мэра" в Тюмени завершится 20 августа. Последнюю неделю работают 929 ребят, всего же за лето трудились более 4,5 тыс. подростков.

За добросовестно выполненную работу участники "Отрядов мэра" получат зарплату – 3 тыс. 510,27 рубля и материальную поддержку Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района в размере 784,09 рубля. Они также участвуют в творческих конкурсах: "Листок пожарной безопасности", "Летопись "Имя нашего героя", которая посвящена почетным гражданам Тюмени, "Этим летом я работал…", "Зарифмуй "Отряды мэра".

В течение лета подросткам при трудоустройстве предлагали до 50 направлений для деятельности. Кроме благоустройства они могли поработать помощниками почтальона, регистратора, оператора ЭВиВМ, изготовителя сувенирной продукции, мастера типографии, корреспондентов, социального работника, библиотекаря и т.д. А также стать артистами в творческой бригаде "Кураж". В юбилейный год ребята посвящали трудовые подвиги 435-летию Тюмени, пишет "Вслух.ру".