В Тюменском районе завершают опрессовку в детских садах и школах

Опрессовки в школах и детских садах Тюменского района провели в 89% зданий, работы планируется завершить к 16 августа.

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, также в рамках подготовки к новому учебному году во всех школах проверили оконные блоки и уплотнители на дверях.

Опрессовку теплосистем закончили на 12 объектах отрасли спорта и молодежной политики. В двух зданиях Центра физкультурной и спортивной работы "Сибиряк" в поселке Московский и селе Успенка работы еще идут. В семи зданиях – в селах Мальково и Каскара – выполнили промывка. Подготовку учреждений спорта и молодежной политики к осенне-зимнему периоду завершат до конца августа.

Также запланированы работы по промывке и опрессовке систем

теплоснабжения на 45 объектах культуры. Паспорта готовности к зиме также оформят к 1 сентября, пишет ИА "Тюменская линия".