Планы Тюмени по подготовке к зиме реализованы на 60 процентов

Фото - https://t.me/tmndom

Около 60% планов по подготовке к зиме в Тюмени уже реализовано, об этом рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев в телепрограмме "Регион-Тюмень".

Как известно, в минувший отопительный период во многих городах России наблюдались перебои в теплоснабжении в самые холодные месяцы. "Нам ни в коем случае нельзя допустить подобное. Действующая команда подошла ответственно к формированию планов по подготовке к зиме. Более 17 км трубопроводов будет реконструировано, это на 4 км больше, чем в прошлом году", — отметил Максим Афанасьев.

Глава рассказал, что в первую неделю работы на новом посту он провёл оперативный штаб, познакомился с руководителями ресурсоснабжающих организаций, увидел их заинтересованность, ознакомился с графиками производства работ, которые соблюдаются. Выяснил, что все необходимые материалы для выполнения поставленных задач приобретены, оплачены, часть из них находится на стройплощадках.

Побывал глава города и на ключевых объектах ремонтной кампании. Например, тепломагистрали на улице Коммунистической в районе набережной и Троицкого монастыря. Данный участок он назвал "последней милей" магистральной теплотрассы, обеспечивающей надёжность теплоснабжения жителей района Дома обороны. Работы здесь проводятся в соответствии с графиком. Выполняются здесь и задачи, связанные с эстетическим состоянием тепломагистрали: она будет размещена под землёй.

Афанасьев отметил важную роль в подготовке к зиме управляющих организаций. Они должны подготовить к холодному сезону сами многоквартирные дома. Это не только промывка систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, но и работа по предотвращению теплопотерь.

При обсуждении этого важного для жизнеобеспечения тюменцев вопроса речь идёт и о подготовке объектов социальной сферы. Работа в них также не отстаёт от графиков. Уже есть желающие получать паспорта готовности к зиме.