В тюменском аэропорту проверили готовность к зиме

Аэропорт Тюмень (Рощино), где прошел ежегодный смотр спецтехники, оборудования, специального транспорта и аэродромных машин в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, готов к осенне-зимнему периоду, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"К работе в зимних условиях готов весь парк снегоуборочной техники, а также деайсеры – специализированные машины, предназначенные для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. В боевой готовности находится и пожарная техника службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов", - следует из сообщения.

Отмечается, что уборка аэродромной инфраструктуры в зимой ведется круглосуточно, в первую очередь проводится очистка взлетно-посадочной полосы, светосигнального оборудования, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов.

Парк спецтехники аэропорта Тюмень (Рощино) укомплектован всем необходимым оборудованием и средствами малой механизации, среди которых снегоуборочные машины, аэродромные тягачи, багажные тележки, перронные автобусы, самоходные трапы и ленточные погрузчики, тракторы, а также легковые автомобили различных служб, отмечают в пресс-службе аэропорта.