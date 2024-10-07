В тюменском аэропорту проверили готовность к зиме

14:41 07 октября 2024
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Аэропорт Тюмень (Рощино), где прошел ежегодный смотр спецтехники, оборудования, специального транспорта и аэродромных машин в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, готов к осенне-зимнему периоду, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"К работе в зимних условиях готов весь парк снегоуборочной техники, а также деайсеры – специализированные машины, предназначенные для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. В боевой готовности находится и пожарная техника службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов", - следует из сообщения.

Отмечается, что уборка аэродромной инфраструктуры в зимой ведется круглосуточно, в первую очередь проводится очистка взлетно-посадочной полосы, светосигнального оборудования, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов.

Парк спецтехники аэропорта Тюмень (Рощино) укомплектован всем необходимым оборудованием и средствами малой механизации, среди которых снегоуборочные машины, аэродромные тягачи, багажные тележки, перронные автобусы, самоходные трапы и ленточные погрузчики, тракторы, а также легковые автомобили различных служб, отмечают в пресс-службе аэропорта.

Теги: аэропорт , подготовка к зиме , Рощино
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