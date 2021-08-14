Тюменских школьников научат снимать популярные видео для TikTok

Участников тюменского проекта Z-CAMP научат снимать видеоролики для популярной социальной сети. Занятие для школьников будет вести местный блогер под именем xomechila, который имеет полмиллиона подписчиков. Мастер-класс пройдет 17 августа в мультицентре "Контора пароходства".

На проекте Z-CAMP школьники сами выбирают тематические смены и участвуют в организации событий кэмпа. Сейчас идёт смена TikTok. Блогеры научат участников проекта держаться в кадре, придумывать сюжеты и сценарии для роликов, изучать монтаж и актёрское мастерство, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

На первой встрече 5 августа вводный мастер-класс провёл другой популярный блогер Рушан (what.rusha). Он познакомил ребят с трендами, рассказал, как набирать аудиторию и где искать вдохновение, а также показал, как делать крутые переходы между кадрами.

"Блогерство - одно из новых популярных направлений во всём мире среди подростков и взрослых. Создание коротких видео – отличная возможность реализовать себя творчески и найти единомышленников. Кроме того, это прекрасно развивает речевые навыки, воображение, умение держаться перед публикой", — считает руководитель проекта Олег Войкин.