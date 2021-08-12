Прокуратура Тюмени объявила сбор жалоб о нарушении прав граждан

09:15 12 августа 2021
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Прокуратура Тюмени 12 августа проведет горячую линию для приема сообщений о нарушениях трудовых, жилищных и социальных прав граждан, сообщается на сайте ведомства.

Звонки принимаются с 14 до 16 часов по телефону 8 (3452) 56-89-54 (добавочные 110, 113, 117).

"Информацию о нарушениях проверят, при наличии оснований примут необходимые меры прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре.

 

Теги: горячая линия , жалобы , прокуратура
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