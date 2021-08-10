Тюменцы запустили сбор детских книг

Молодогвардейцы Тюмени запустили сбор книг для постояльцев детского психоневрологического диспансера и детей из малоимущих семей.
Акция по сбору книг стартовала в ТРЦ "Гудвин" 9 августа. Горожане могли пожертвовать книги в пункт сбора, а также принести или взять понравившуюся книгу в книгообменнике.
Благотворительная акция продлится до 1 сентября. Детские книги можно сдавать в штаб "Молодой Гвардии" (Володарского, 47) или в ящики добра, установленные в торговых центрах города, прокомментировал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.
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