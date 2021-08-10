Тюменцы запустили сбор детских книг

15:05 10 августа 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Молодогвардейцы Тюмени запустили сбор книг для постояльцев детского психоневрологического диспансера и детей из малоимущих семей.

Акция по сбору книг стартовала в ТРЦ "Гудвин" 9 августа. Горожане могли пожертвовать книги в пункт сбора, а также принести или взять понравившуюся книгу в книгообменнике.

Благотворительная акция продлится до 1 сентября. Детские книги можно сдавать в штаб "Молодой Гвардии" (Володарского, 47) или в ящики добра, установленные в торговых центрах города, прокомментировал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

Теги: акции , благотворительность , дети , Молодая гвардия
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2021