Тюменцы запустили сбор детских книг

Молодогвардейцы Тюмени запустили сбор книг для постояльцев детского психоневрологического диспансера и детей из малоимущих семей.

Акция по сбору книг стартовала в ТРЦ "Гудвин" 9 августа. Горожане могли пожертвовать книги в пункт сбора, а также принести или взять понравившуюся книгу в книгообменнике.

Благотворительная акция продлится до 1 сентября. Детские книги можно сдавать в штаб "Молодой Гвардии" (Володарского, 47) или в ящики добра, установленные в торговых центрах города, прокомментировал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.