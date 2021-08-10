Минобрнауки советует вузам переводить невакцинированных студентов на удаленку

13:47 09 августа 2021
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Минобрнауки РФ подготовило рекомендации на предстоящий учебный год, составленные с учетом возможного ухудшения эпидситуации в стране. В телеграм-канале РИА Новости перечислены основные рекомендации.

Вузам предлагается проводить раздельно сессию для привитых и непривитых от коронавируса студентов, переводить на "удаленку" непривитых студентов в зависимости от эпидситуации в регионе, привитые студенты смогут посещать  занятия очно и без ограничений доступа в здания вуза, а  студентам, которые находятся на удаленном обучении, организовать особый режим посещения учебных корпусов.

Теги: вакцинация , вузы , высшее образование , студенты
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