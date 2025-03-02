Кто может получить до 10 баллов при поступлении в тюменские вузы

Победители и призеры олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, участники профильных форумов и т.д. смогут получить до 10 баллов при поступлении в вузы Тюмени в качестве индивидуальных достижений.

Сколько баллов начислят вузы Тюмени участникам олимпиад, конкурсов, форумов:

· Тюменский государственный университет – от 3 до 10 баллов;

· Тюменский индустриальный университет – от 3 до 10 баллов;

· Государственный аграрный университет Северного Зауралья – 10 баллов;

· Тюменский государственный медицинский университет – до 7 или 10 баллов;

· ТВВИКУ имени маршала инженерный войск А. И. Прошлякова - 5 или 7 баллов;

· Тюменский государственный институт культуры – от 3 до 10 баллов.

Список олимпиад и конкурсов в каждом вузе устанавливается самостоятельно, рекомендуем изучить информацию на официальных сайтах или в приемных комиссиях.

В перечне кроме олимпиад школьников могут быть Всероссийский конкурс "Большая перемена", форум молодых исследователей "Шаг в будущее", олимпиады "Менделеев" и "Технологическое предпринимательство", "Молодежные Дельфийские игры России" и др.

В качестве индивидуальных достижений подразумеваются олимпиады, не используемые для получения особых прав и преимуществ при поступлении. К примеру, победители и призеры заключительного этапа олимпиады школьников, члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах, претендуют на поступление в вуз без вступительных испытаний, - сообщает Вслух.ру.