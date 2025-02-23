До 10 дополнительных баллов при поступлении в тюменские вузы получат спортсмены

Спортсмены-абитуриенты в 2025 году смогут получить дополнительно до 10 баллов в качестве индивидуальных достижений при поступлении в вузы Тюмени.

Статус чемпиона, призера Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы даст 10 баллов абитуриентам Тюменского государственного университета (ТюмГУ), Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ГАуСЗ), Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (ТВВИКУ). В Тюменском государственном институте культуры (ТюмГИК) добавят 5 баллов, в Тюменском государственном медицинском университете (ТюмГМУ) – 3 балла.

Индивидуальные достижения зачтут и мастерам спорта, а также кандидатам в мастера: в ГАуСЗ – 10 баллов, в ТВВИКУ – от 5 до 10 баллов, в ТюмГУ – 3 или 5 баллов, в ТюмГМУ – 2 балла.

В ТюмГМУ также начислят по одному баллу членам спортивной сборной команды Тюменской области, победителям и призерам межрегионального Чемпионата или Первенства по видам спорта.

Абитуриенты тюменских вузов смогут претендовать на дополнительные баллы за значки ГТО, аттестаты с отличием, волонтерскую деятельность, - сообщает Вслух.ру.