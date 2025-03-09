Стал известен график приема документов абитуриентов в 2025 году

Приемная кампания в высших учебных заведениях совпадает с общероссийской (в предыдущие годы открывали раньше). Прием документов от поступающих на очную форму начнется 20 июня. На бюджетные места только по результатам ЕГЭ он продлится до 25 июля.

При этом на отдельные специальности могут быть предусмотрены дополнительные внутренние испытания, поэтому сроки приема документов закончатся раньше. Поступающим с ВИ (вступительные испытания) в Тюменский государственный университет (головной вуз), Тюменский государственный медицинский университет, Тюменский институт культуры необходимо предоставить документы до 15 июля. В Тюменский индустриальный университет, Государственный аграрный университет Северного Зауралья – до 20 июля.

В ТВВИКУ имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова предусмотрен предварительный отбор абитуриентов через военные комиссариаты. В зависимости от специальности и прохождения военной службы сроки варьируются от 1 апреля до 1 мая, в исключительных случаях – до 1 июля. Первые приказы о приоритетном зачислении опубликуют 29-30 июля. Приказы о зачислении по основному конкурсу – с 4 по 9 августа, - сообщает Вслух.ру.