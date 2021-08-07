В Тюменской области растут зарплаты медиков

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменская область по уровню зарплат медицинских работников в государственных и муниципальных учреждениях занимает третье место в Уральском федеральном округе, уступая ХМАО-Югре и ЯНАО.

По данным Росстата, у врачей и работников медучреждений с высшим образованием средняя зарплата по России в первом квартале 2021 года составила 87 тыс. 93,4 рублей, в Тюменской области этот показатель 101 тыс. 38 рублей.

Средний медицинский персонал в нашем регионе зарабатывал в этом периоде 51 тыс. 643,3 рублей, младший медицинский персонал – чуть больше 50 тыс. рублей. Оба показателя выше, чем в среднем по стране.

Наиболее высокие зарплаты отмечены в региональных медицинских учреждениях, немного уступают федеральные, муниципальные заведения на третьем месте, пишет "Вслух.ру".

В целом в Тюменской области средняя начисленная зарплата в январе-апреле составила 52 тыс. 645 рублей.