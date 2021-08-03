В "Медгороде" рассказали, как онкобольным поставить прививку от коронавируса

Онкологи тюменского "Медгорода" разъяснили, кому и почему вакцинация необходима, а кто из пациентов должнен повременить с прививкой.

"Говоря о пациентах с онкологическим заболеванием, которым иммунизация показана и даже рекомендована, необходимо правильно понимать, что это за пациенты. В вопросах вакцинации мы соблюдаем тот же принцип, что и в лечении, – "не навреди", - говорит врач-онколог Ольга Коптяева.

Вакцинация показана пациентам, находящимся в третьей клинической группе, к которой относятся люди, успешно победившие болезнь. Они считаются здоровыми, но всё равно находятся под наблюдением онкологов, таких в "Медгороде" большинство.

Временно противопоказана прививка тем, у кого обнаружена злокачественная опухоль и запланировано специальное лечение. Пациенты, получающие химио-, лучевое, иммуно- или хирургическое лечение также должны отложить вакцинацию до его окончания.

У онкобольных риск тяжелого течения коронавируса и летального исхода выше, чем у человека без злокачественного новообразования, поэтому, если не противопоказаний, нужно привиться, но после обязательной консультации и получания разрешения от врача-онколога. Также важно, чтобы все его родственники и близкие вакцинировались, это поможет минимизировать вероятность заражения.

"Оснований полагать, что вакцина может влиять на течение заболевания, нет. В случае если пациент проходит длительный курс лечения и хочет привиться, то этот вопрос решается в индивидуальном порядке врачом онкологом. В любом случае, онкологическое заболевание, когда оно уже пролечено, и пациент находится в ремиссии, такие состояния не являются противопоказанием для того, чтобы поставить прививку", - сообщила заместитель главного врача по качеству "Медгорода" Валерия Павлова.